Tarım Kredi marketlerde fiyatlar aşağı çekildi

Dolar kurunun 6 lira birden düşmesine bağlı olarak gıda ve temel tüketim maddelerinde de indirim bekleniyor. Ancak bazı marketlerin, fiyatları indirmek bir yana ürünlere yeni zamlar yaptığı iddia ediliyor. Vatandaşların beklediği indirim haberi ise Tarım Kredi marketlerden geldi.

Tarım Kredi Kooperatif Market olarak girdi fiyatlarında indirimleri fiyatlara yansıtmaya başladıklarını dile getiren Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, “Fiyatlar yukarı doğru çıkarken fiyatlarımızı aşağıda tutarak regülasyon görevinde öncülük yaptık, şu anda fiyatlarımızı aşağı alırken ilk hareketi yaparak da piyasada öncülük yaptık” dedi.

Bakliyat grubu, yağ, deterjan ve kozmetik grubu gibi birçok üründe indirim yaptıklarını dile getiren Yıldırım, “Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık. Temel ihtiyaçlarda indirimlerimizi hızlıca yaptık. Bu çalışmamız devam edecek. Biz devam ettikçe inanıyorum ki perakende sektöründe bizi takip edenler de indirim yapmak zorunda kalacak” dedi.

Tarım Kredi Kooperatif Market’in Elbistan’da biri Emniyet Caddesi’nde ve diğeri de Hacı Esat Efendi Caddesi’nde olmak üzere 2 şubesi bulunuyor.