Tarım Kredi Market’in Elbistan Şubesi açılıyor

Tarım Kredi Kooperatifi’nin ‘Tarladan sofraya’ sloganı ile ortaklarımızdan aldığı doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerinde işleyerek veya işleterek tüketicilere ulaştırdığı ‘Kooperatif Market’ zincirinin Elbistan Şubesi, Emniyet Caddesi’nde hizmet verecek.

İlk şubesi 2017’de açılan Kooperatif Market’lerin, 2020 sonunda 162 olan mağaza sayısı, eylül itibarıyla 483’e ulaştı. Yılsonuna kadar 1000’e yakın mağaza açarak perakende sektöründe zirveye ilerleme hedefi bulunan Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait marketlerde, kaliteli ve doğal ürünler hesaplı fiyatlara satışa sunuluyor. Kooperatif Market’in Elbistan şubesinin açılış tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Bu ay içerisinde açılışı planlanan markette, birçok gıda ürünü satışa sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şube sayısı 1000’e çıkacak”

Başlangıçta fiyat dengesi sağlamak amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan Kooperatif Marketler, tüketicilere daha yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek adına yurt genelinde şube sayısını artırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bu marketlerin çoğaltılması talimatının verdiğini belirterek, "Tabii süratle 500 metrekareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var” ifadelerini kullanmıştı.