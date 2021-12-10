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Tarım Kredi Kooperatif Market’in 2.şubesi açıldı

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ‘tarladan sofraya’ sloganı ile ortaklarımızdan aldığı doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerinde işleyerek veya işleterek tüketicilere ulaştırdığı ‘Kooperatif Market’ zincirinin Elbistan’daki ikinci şubesi açıldı.

Tarım Kredi Kooperatif Market’in 2.şubesi açıldı
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Market’in Elbistan’daki ikinci şubesi, Yunus Emre Mahallesi’nde açıldı.

Hacı Esat Efendi Caddesi’ndeki marketin açılış programına, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir, AK Parti Elbistan İlçe Yönetimi, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım Kredi Kooperatif Market yetkilileri, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Belediye Başkan Vekili Ali Demir ve davetliler, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından marketi gezerek bilgi aldı.

İlk şubesi geçtiğimiz ay açılan Kooperatif Market’te temel gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kahvaltılık, et ve dondurulmuş ürünler, meyve ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve margarinler, kişisel bakım, kağıt ürünleri, gıda dışı olmak üzere büyük çoğunluğu Tarım Kredi’ye ait 1500’e yakın çeşit bulunuyor.

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Tarım Kredi Kooperatif Marketin 2.şubesi Açıldı