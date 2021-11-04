Tarım Kredi Kooperatif Market Elbistan Şubesi hizmete açıldı

Emniyet Caddesindeki 1500’e yakın ürün çeşidinin bulunduğu Kooperatif Market, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Türkiye genelindeki 538.şubesi oldu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Market Elbistan Şubesi törenle hizmete açıldı.

Açılış programına, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Tarım Kredi Kooperatif Market Bölge Müdürü Abdullah Erbuğa, İlçe Müfüsü Hacı Mustafa Kılınç, SGK Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Kaynak ve çiftçiler katıldı.

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç’ın yaptırdığı duanın ardından Kooperatif Market’in açılış kurdelesi kesildi. Kooperatif Market mağazalarında temel gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kahvaltılık, et ve dondurulmuş ürünler, meyve ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve margarinler, kişisel bakım, kağıt ürünleri, gıda dışı olmak üzere büyük çoğunluğu Tarım Kredi’ye ait 1500’e yakın çeşit bulunuyor. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve davetliler, açılış sonrasında marketi gezerek ürünler hakkında Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan ile Tarım Kredi Kooperatif Market Bölge Müdürü Abdullah Erbuğa’dan bilgi aldı.

Açılış sonrasında değerlendirme yapan Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, çiftçilerden aldıkları güçle büyümeye devam ettiklerini ve ülke genelindeki 538.şubeyi Elbistan’a açtıklarını dile getirdi.

Kooperatif Market’in 2.şubesinin de Yunus Emre Mahallesi’nde açılacağının bilgisini veren Aslan, üreticiyle tüketici arasında köprü olma noktasında yapılanmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Aslan, “Elbistan için hayırlı uğurlu olsun. 2 yıl önce ilk adımı atmıştık. Lojistik zinciri hazır olmadığı için marketimiz açmak bugüne nasip oldu. Türkiye’de bugün itibariyle 538.mağazamız oldu. Yılsonuna kadar bu sayıyı 700’e çıkarmayı planlıyoruz. 2022’nin ilk 6 ayında da 1000 mağazaya ulaşacağız. Burası, üreticilerimizden aldığımız ürünlerin tüketiciyle buluştuğu nokta. Tüm mağazalarımız da bu şekilde hizmet veriyor. Bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çatısı altında hizmet veren Kooperatif Market’in şubesi vatandaşlarımızın hizmetine girdi. Elbistanlıların Tarım Kredi’ye olan ilgisi yoğun bir şekilde devam ederse şube sayısının artması planlanıyor. Lojistik zinciri tamamlandı. Bu sayede depolama ve üretimlerin burada yapılması ile ilgili de yatırım yapma imkanları var.

Ülkemizde fahiş fiyatların dengelenmesi adına hükümetimizin almış olduğu bu kararla birlikte ülke genelindeki 538.şube olarak açıldı bu mağaza. Önemli bir karar. Biz de belediye olarak fiyat artışlarını denetliyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerimiz nezdinde Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşımız korumak için Elbistan’da açılması bizleri mutlu etti” şeklinde konuştu.

Çok sayıda vatandaş da; Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri’nin bünyesinde açılan Kooperatif Market’ten alışveriş yapmaya geldiği gözlerden kaçmadı. Vatandaşlar, hem alışveriş yapıp hem de çeşitli gıda ürünlerindeki fiyatları da kontrol etti.