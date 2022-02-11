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Tarım Kredi'den gübreye yüzde 30 indirim

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 14 Şubat'tan itibaren kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılacağını duyurdu. Buna göre üre gübresi 9 bin 200 lira, 20.20.0 gübresi de 6 bin 100 liradan çiftçilere ulaştırılacak.

Tarım Kredi'den gübreye yüzde 30 indirim
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Tarım Kredi'den gübre fiyatlarındaki indirime ilişkin yapılan açıklamada, tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konulardan biri olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kalitenin sürekliliğini sağlamanın büyük önem taşıdığının altı çizildi.

Başta kimyevi gübre olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlarından olumsuz etkilenen üreticilere üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimi kolaylaştırıcı imkanların sağlandığı ifade edilen açıklamada, 14 Şubat 2022 itibarıyla kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılarak, üre gübresinin 9 bin 200 lira ve 20.20.0 gübresinin de 6 bin 100 liradan satılacağı belirtildi.

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Tarım Krediden Gübreye Yüzde 30 Indirim