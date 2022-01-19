Tarım Bakanlığı iklim değişikliğine karşı bölgenin tarımsal analizini çıkardı

Bakanlığın hazırladığı Bölgelere Göre Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Konusunda Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri" konulu çalışmaya göre, kuraklığın etkisinin hissedildiği Elbistan ve çevresi için, beklenmeyen hava olayları nedeniyle oluşan afetlerle verimde kayıplar yaşandığı belirlendi.

Elbistan’ın da yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklık rejimindeki dalgalanmalar nedeniyle verimde azalmaların yaşandığı hatırlatılarak mera ıslah çalışmalarına ödenek verilmesi önerildi.

Bunun yanı sıra araştırma enstitülerince geliştirilen dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına hız verilmesi, ürün deseni planlamasının kuraklığa yönelik yeniden düzenlenmesi, su isteği az alternatif ürünlere, hububata destek sağlanması, toprak işleme tekniklerinin güncellenmesi, işlemesiz tarımın yaygınlaştırılması, tarımsal sigorta desteklerinin artırılması ve erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Yine Elbistan özelinde riskin her geçen yıl arttığı sulama ile ilgili de; yapılan değerlendirmeler sonucu bütün bölgelerde sulama sistemlerine vurgu yapılarak, modern yöntemlerin yaygınlaştırılması, damla sulama ve yağmur suyu kullanımının artırılmasının önem taşıdığı kaydedildi.