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Tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu yakalandı

Elbistan’da düzenlenen tarihi eser ve silah operasyonunda 216 adet çeşitli ebatlarda tarihi eser niteliği taşıyan taşla birlikte dedektör ile 2 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu yakalandı
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Elbistan’da düzenlenen tarihi eser ve silah operasyonunda 216 adet çeşitli ebatlarda tarihi eser niteliği taşıyan taşla birlikte dedektör ile 2 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, baba ile oğlunun elinde tarihi eser bulunduğu istihbaratını aldı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, baba A.K. ile oğlu A.K.’nin ikamet ve işyerinde eş zamanlı arama yapan KOM ekipleri, 216 adet tarihi eser olarak nitelendirilen taş parçası, 1 adet dedektör, 2 adet av tüfeği ve 1 adet de kurusıkıdan dönme tabanca ile silahlara ait 123 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan baba ve oğlu hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. El konulan tarihi eserlerin de Elbistan Şehir Müzesi’ne teslim edileceği öğrenildi.

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