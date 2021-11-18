Tandırlıkta çıkan yangın korkuttu

Alınan bilgilere göre, İğde Mahallesi’nde ikamet eden İskender Şahin’in evinin yan tarafında bulunan tandırlık ve odunluk olarak kullandığı bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerideki ahşap ve plastik malzemelerin de tutuşması ile bir anda büyüyen alevler, etrafı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının eve diğer bölümlere sıçramaması için büyük uğraş verdi. Yangın, uzun süren çabaların sonucunda kontrol altına alındı. Yangın esnasında içeride bulunan mutfak tüplerinin patlamaması olası bir facianın önüne geçti.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.