Tamamı geri dönüşüm malzemeden 3 bin kitaplık kütüphane

Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) İlkokulu’na, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul aile birliğinin katkıları ile kütüphane kuruldu. 3 bin kitap kapasiteli kütüphanenin açılışı, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Yılmaz, Alparslan Ceran, okul müdürü Faik Türk, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programla gerçekleştirildi.

Okulda açılan kütüphane ile ilgili olarak bilgi veren okul müdürü Faik Türk, kütüphanedeki donanımın, sıfır atık kampanyasına uygun olarak geri dönüşüm malzemelerinden yapıldığını söyledi.

Türk, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında, okul aile birliğinin de katkılarıyla kısa bir sürede 3 bin kitap kapasiteli bir kütüphane kazandırılmıştır. Okulumuza açılan kütüphane ile öğrencilerimize okuma, araştırma alışkanlığı hedeflemekteyiz. Kütüphane donanımı sıfır atık kampanyasına uygun olarak geri dönüşüm malzemelerinden yapılmıştır” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Mehmet Yılmaz ve Aplarslan Ceran da, öğrencilerle birlikte kütüphanedeki kitapları inceleyerek kitap okumanın önemine dikkat çektiler.