Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Aliağa ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre; Mehmet Özer (41) idaresindeki 35 HE 2659 plakalı otomobil, İzmir-Foça karayolu Taşbar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Özer hayatını kaybederken, yaralı yolcular A.B. ve M.N., olay yerine gelen 112 ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Mehmet Özer’in, Elbistan’a bağlı Akbayır Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. 3 çocuk babası olan Özer’in cenazesinin Elbistan’a getirilerek Akbayır Mahallesi’nde defnedileceği bildirildi.