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Takla atan dev kaya kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı

Özel sektörün işlettiği Afşin-Elbistan Linyitleri kömür sahasında takla atan dev kaya kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı.

Takla atan dev kaya kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı
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Boş ağırlığı bile neredeyse yollardaki kamyonların 7-8 katı olan dev kaya kamyonlar, tek seferde 100 tonun üzerinde taşıma kapasitesine sahip. Tam dolu olduğunda 200 tondan fazla ağırlığa ulaşıyor. Tekeri bile insan boyundan büyük olan dev kaya kamyonları, son dönemde özel sektörün işlettiği sahada hafriyat ve kömür taşımak için kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde de bir benzer olayın yaşandığı kömür sahasında bu kez aynı özellikteki kamyon, bager olarak adlandırılan makinenin önüne kömür takviyesi yapıldığı sırada geri manevra yaparken takla attı. Olayda; tonlarca ağırlıktaki kamyonun sürücüsü B.G. ağır yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına mesai arkadaşları koştu. Araçtan çıkarılan B.G., kuruma ait ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. B.G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Takla Atan Dev Kaya Kamyonunun Sürücüsü Ağır Yaralandı