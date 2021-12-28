SYDV Mütevelli Heyeti muhtar üye seçimleri yapıldı

2022 yılında SYDV Mütevelli Heyeti’nde yer alacak olan mahalle muhtarları, Çıtlık Mahallesi muhtarı Orhan Güngör ve Fakıoğlu Mahallesi muhtarı Mehmet Yücel oldu.

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyeti üyelerinin seçimi için muhtarlar sandık başına gitti. SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar temsilcisi üyelerinin seçimi, öğretmenevinde mahalle muhtarının katılımı ile yapıldı. Seçimde, Fakıoğlu Mahallesi muhtarı Mehmet Yücel, Çıtlık Mahallesi muhtarı Orhan Güngör ve Yeşilyurt Mahallesi muhtarı Ahmet Kıyan adaylığını açıkladı.

Oylama ve sayımın ardından, SYDV Mütevelli Heyetinde 2022 yılında görev yapma hakkını kazanan muhtarlar, 51 oy alan Orhan Güngör ile 49 oy alan Mehmet Yücel oldu. Yeşilyurt Mahallesi muhtarı Ahmet Kıyan ise 33 oy aldı.

SYDV mütevelli heyetine seçilen Orhan Güngör ve Mehmet Yücel, “Muhtar arkadaşlarımızın büyük teveccühü ile bu göreve seçilmemizden dolayı, destek olan ve olmayan muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlçe bazında muhtarlarımızı en iyi şekilde temsil ederek, onların sözcüsü olacağız” şeklinde konuştular.