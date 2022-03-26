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Süvari’de ‘Kırmızı Askı İndirimleri’ başladı

Süvari Elbistan Mağazası’nda takım elbiseden monta, gömlekten trikoya kadar birçok üründe geçerli olmak üzere ‘Kırmızı Askı İndirim’ kampanyası başladı.

Süvari’de ‘Kırmızı Askı İndirimleri’ başladı
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Türkiye’nin en önde gelen erkek giyim markalarından biri olan Süvari, 24 Mart-20 Nisan tarihleri arasında geçerli olmak üzere ‘Kırmızı Askı İndirimleri’ adlı kampanyanın startını verdi.

Markanın Elbistan mağazasında da başlatılan kampanya çerçevesinde; takım elbise+gömlek+kravat kombini 899.90 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulurken; ikinci takım elbisenin fiyatı da 599.90 liraya düştü. Aynı kampanya çerçevesinde triko ve gömlekler 89.90 ve montlar da 379.90 liradan satışa sunuluyor.

Süvari Elbistan Mağazası, Hulusi Efendi Bulvarı’nda faaliyet gösteriyor.

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Süvaride Kırmızı Askı İndirimleri Başladı