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Süvari Elbistan Mağazası törenle açıldı

Türkiye’nin önde gelen erkek giyim markalarından biri olan ve erkeklerin günlük ve iş hayatı ile özel davetlerde şıklığını tamamlamayı vaat eden Süvari,  Elbistan’daki mağazasını törenle açtı.

Süvari Elbistan Mağazası törenle açıldı
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Hulusi Efendi Caddesi üzerinde hizmet vermeye başlayan Süvari Elbistan Mağazası’nın açılışına, Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, AK Parti Elbistan İlçe Başkan Yardımcısı Bünyamin Karaduman, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, Göksun Ziraat Odası Başkanı Selim Cüce, Elbistan Esnaflar ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Elbistan Şoförler Odası Başkanı Cemil Şahin, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mükremin Alagöz’ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kurdele kesimi sonrasında değerlendirme yapan Süvari Elbistan Mağazası sahibi Bünyamin Çalık, Süvari’nin, erkek giyiminde bir dünya markası olduğunu söyledi.

Süvari kalitesi ve şıklığını Elbistan’la buluşturmanın sevincini yaşadıklarını belirten Çalık, “Türkiye’nin en önde gelen erkek giyim markalarından biri olan Süvari kalitesi ve ayrıcalığını Elbistan’a taşımanın mutluluğu içindeyiz. En üst kalitede kumaş ve dikim yöntemiyle hazırlanan kıyafetleri, uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza sunacağız. Mağazamızda açılışa özel indirimlerimiz olacak” dedi.

Süvari’nin,  erkeklerin günlük ve iş hayatında, özel davetlerde şıklığını tamamlayabileceği birçok ürün yelpazesine sahip olduğunun altını çizen Bünyamin Çalık, açılışa katılan tüm konuklarına da teşekkür etti.

Firma yöneticisi Hasan Coşkun da, Süvari olarak 182.şubenin Elbistan’da açıldığının bilgisini verdi.

Süvari’nin, 1997 yılında başladığı yolculuğunu yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğünü dile getiren Coşkun, “Hayata Karış’ felsefesi ile dünyanın her yerindeki hedef kitlesine, rutinin içinde kaybolmama, hayatı yaşarken sevdiklerine, sevdiği şeylere, yeni deneyimlere, değişime, heyecana ve mutluluğa zaman ayırma mesajı vermektedir. Süvari’nin marka yolculuğu yurt içinde emin adımlarla devam ederken, yurt dışında bulunduğu ülkelerde ve yeni pazarlarda her geçen gün global anlamda büyümeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Katılımcılar da mağaza sahibi Bünyamin Çalık’a hayırlı olsun dileğinde bulundular.

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Süvari Elbistan Mağazası Törenle Açıldı