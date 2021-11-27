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Sütçü İmam kabri başında dualarla anıldı

Milli Mücadele’nin fitilini ateşleyen Sütçü İmam, vefatının 99’uncu yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Sütçü İmam kabri başında dualarla anıldı
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Bektutiye (Çınarlı) Camii’de düzenlenen programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve protokol üyeleri katıldı. Cuma namazı öncesi okunan Mevlid-i Şerif ile başlayan program, Sütçü İmam’ın türbesinde devam etti.

Programda konuşan Başkan Güngör, Bu şehir topyekûn kahramandır. Avukat Mehmet Ali Bey beyannamesinde şöyle başlamıştı, ‘Ey millet-i necibe-i Osmaniyye vaktine hazır ol’ demişti. Vaktine hazır olanlardan biri de, ecdadımız Sütçü İmam'dı. Bu vatan için canını feda etmiş ecdadımızı da bu vesileyle rahmetle, minnetle anıyoruz. Her yıl üniversitemizin ecdadımız Sütçü İmam'ı, Kur'an tilavetleriyle, dualarla anmasını çok anlamlı buluyorum. Sütçü İmam Üniversitesi adına yakışır bir şekilde, ecdadımızın emanetine sahip çıkıyor. Başta rektör hocam olmak üzere tüm ekibini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör etkinlikteki konuşmasını, “Bizim kurtuluş mücadelemizin çok önemli kahramanları vardır. Sembol kahramanları vardır. Bunlardan biri de ecdadımız Sütçü İmam'dır. Ama İstiklal Madalyamızın veriliş ruhuna baktığınızda bu toplum, bu şehir topyekun bir kahramandır. Avukat Mehmet Ali Bey beyannamesinde şöyle başlamıştı, ‘Ey millet-i necibe-i Osmaniyye vaktine hazır ol’ demişti. Vaktine hazır olanlardan biri de, ecdadımız Sütçü İmam'dı. Bu vatan için canını feda etmiş ecdadımızı da bu vesileyle rahmetle, minnetle anıyoruz” şeklinde tamamladı.

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Sütçü İmam Kabri Başında Dualarla Anıldı