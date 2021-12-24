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Sürü yönetimi elemanı kursu tamamlandı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan sürü yönetimi elemanı kursu tamamlandı.

Sürü yönetimi elemanı kursu tamamlandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı imzalanan protokol çerçevesinde “Hayat Boyu Öğrenme Programı” kapsamında bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmek ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla; Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan sürü yönetimi elemanı yetiştirme kursu tamamlandı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri Serhat Teşdoğ ve Bayram Şakalar tarafından verilen kursa 12 kursiyer katıldı. Kursiyerlere 13 gün boyunca toplam 104 saat süren kursta küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, iş sağlığı ve güvenlik, küçükbaş hayvan hastalıkları ve çobanlık konularında hakkında eğitim verildi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, kursla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Çağın ihtiyaçları doğrultusunda, hızla gelişen ve değişen sosyal ve kültürel hayattaki değişmelere ayak uydurabilmek, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim seviyesi ve istihdam koşulları artırabilmek amacı ile bu tür kurslar açıyoruz. Bu tür eğitimlerin; mümkün olduğunca öğrenenlere yakınlaştırılması, erişim zorluğu olan kesimlere ulaşmak ve herkes için yeni temel beceriler kazanması açısından çok önemli olduğunu biliyoruz” dedi.

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Sürü Yönetimi Elemanı Kursu Tamamlandı