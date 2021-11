Sultan Korusu muhtarlarından açıklama, “İlk defa hizmet gördük”

Elbistan ilçe merkezinde yapılan alt yapı çalışmaları nedeniyle enerjisini kırsala kaydıran Elbistan Belediyesi, 2021 yılının kırsal mahalle yılı ilan etmesinin ardından sultan korusu bölgesi kırsal mahallelerinde de ihmal edilmişliği ortadan kaldırdı.

Sultan Korusu bölgesinde de 17 kırsal mahalleye dokunan Elbistan Belediyesi, vatandaşların tozdan çamurdan kurtarılması için sokakları kilit parke taşı ile kapladı.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi noktasında hassasiyet gösteren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün talimatıyla harekete geçen ekipler, tarım alanları ve yayla yollarını da açarak ulaşımı kolaylaştırdı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2021’in kırsal mahalle yılı ilanının ardından bugüne kadar ihmal edilmiş olan Sultan Korusu bölgesindeki 17 kırsal mahallenin de hizmetle tanıştırıldığını söyledi.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bölge muhtarlarıyla Kayageçit Mahallesi’nde bir araya geldi.

Yapılan ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada konuşan Başkan Gürbüz, tamamlanamayan işlerin 2022 yılında bitirileceğini söyledi.

Sultan Korusu bölgesinin ihmal edilmişliğinin giderilmeye başlandığını belirten Gürbüz; “Yıllardır ihmal edilmiş bu bölgemizi de hizmete kavuşturmaya başladık. Çalışmalarımızı henüz tamamlayamadık ama gelecek yıl yapacağımız çalışmalar ile bu bölgemizin de ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Vatandaşlarımızla beraber el ele vererek yaptığımız çalışmalar memnuniyet yaratıyor. Yaşanan kur sorununa rağmen hiçbir yatırımımızı durdurmadık. Devletimiz güçlüdür, her sorunun üzerinden gelebilecek güce sahibiz. İlçe merkezindeki alt yapı çalışmaları nedeniyle kırsal mahalle yılı ilan ettiğimiz 2021 yılında, bütün kırsal mahallemizde çalışma yürüttük. İhmal edilen köylerimize hizmet götürdük. İnsanın olduğu yerde ihtiyaç bitmez, biz her an ihtiyaçları gidermek için gayret ediyoruz” dedi.

2022 yılı bütçe ve planımız hazır

Başkan Gürbüz konuşmasının devamında, 2022 yılı için tüm planlamanın ve hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “2022 yılı bütçe ve planımız hazır. Allah’ın izni ile önümüzdeki bahar aylarıyla birlikte çalışmalarımıza kaldığımız yerden hızla devam edeceğiz. Elbistan potansiyeli çok yüksek bir kent. Bu potansiyeli ortaya çıkarabilecek güçteyiz. Hükümetimizin, büyükşehir belediyemizin ve vatandaşlarımızın desteğiyle aşamayacağımız sorun yoktur. Şu anda bir ekonomik sorun yaşıyoruz ama bu aziz millet ister yerli, ister uluslararası olsun yaşanan bütün sorunların üstesinden gelmeyi bildi. Biz birbirimize sarıldığımız sürece başaramayacağız hiçbir iş yoktur” ifadeleri ile sözlerine son verdi.

Bölge muhtarları da yaptıkları değerlendirmelerde, bölgenin Mehmet Gürbüz ile birlikte belediye başkanı görmeye başladığını belirterek; “Başkan Gürbüz defalarca köylerimizi gezerek ihtiyaçlarımızı tespit etti. Planlama yaparak hizmet getirmeye başladı. Vatandaşlarımız yapılan hizmetlerden son derece memnunlar, mutlular. Elbistan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e çizdiği bu yeni tip belediye başkanlığı profili için teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandılar.