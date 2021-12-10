Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Adatepe Barajı Sulaması’nın 2.etabı için 32 milyonluk alım
Adatepe Barajı Sulaması’nın 2.etabı için...
Tarım Kredi Kooperatif Market’in 2.şubesi açıldı
Tarım Kredi Kooperatif Market’in 2.şubesi...
Nurhak’ta Covid aşısı olan herkese hediye çeki
Nurhak’ta Covid aşısı olan herkese...
Maden-İş Sendikası yetkiyi aldı
Maden-İş Sendikası yetkiyi aldı
Başkan Gürbüz, “OSB’de istihdam odaklı yatırımlara kapı aralandı”
Başkan Gürbüz, “OSB’de istihdam odaklı...
banner191
banner162

Suçüstü yakalanan 2 sokak satıcısı tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin suçüstü yakaladığı 2 sokak satıcısı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Suçüstü yakalanan 2 sokak satıcısı tutuklandı
banner167

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin suçüstü yakaladığı 2 sokak satıcısı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin sokak satıcılarına yönelik olarak yaptığı çalışmada İ.A. ve Y.A. adlı 2 şahıs suçüstü olarak yakalandı. Şahısların üst aramasını yapan görevliler, 0.59 gram metamfetamin maddesi, 2.03 gram plaka esrar maddesi ve uyuşturucu tartmakta kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçlamasıyla Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan 2 şüpheli de tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler