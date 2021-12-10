Suçüstü yakalanan 2 sokak satıcısı tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin suçüstü yakaladığı 2 sokak satıcısı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin sokak satıcılarına yönelik olarak yaptığı çalışmada İ.A. ve Y.A. adlı 2 şahıs suçüstü olarak yakalandı. Şahısların üst aramasını yapan görevliler, 0.59 gram metamfetamin maddesi, 2.03 gram plaka esrar maddesi ve uyuşturucu tartmakta kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçlamasıyla Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan 2 şüpheli de tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.