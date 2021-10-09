Stajyer avukatlar tanışma programında bir araya geldi

Programa, Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Elbistan Baro Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, Afşin Baro Temsilcisi Av. Oğuzhan Erüstün ile stajyer avukat komisyonu üyeleri ve 4 ilçedeki stajyer avukatlar katıldı.

Tanışma programında bir değerlendirme yapan Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, meslek yaşantısında karşılaştığı zorlukları ve mesleğin güzel yanlarını aktardı.

Tüm stajyer avukatlara başarılar dileyen Gül, “Sizlerin ilerde çok iyi birer hukukçu olacağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, avukatlık mesleğinde başarının, bilgi ve tecrübenin yanı sıra kendini en iyi şekilde geliştirmekten geçtiğini vurgulayarak, “Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Kahramanmaraş Barosu, her geçen gün büyüyor. Bugün itibariyle 1100 kayıtlı avukatımız var. 300’ün üzerinde de stajyer avukatımızla hem büyüyor hem de gençleşiyoruz. Staj dönemin verimli geçmesi, meslek hayatınız için önem arz ediyor. Hukuk fakültelerinden edindiğiniz bilgileri burada hayata geçireceksiniz. O nedenle bu dönemi çok iyi değerlendirmelisiniz. Bu konuda da biz sizlerle birlikte yüz yüze eğitimleri gerçekleştireceğiz. Bu dönemde ihtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız. Stajyer avukat arkadaşlarımız bir yıllık staj eğitimlerinin asla bir anının bile boşa geçmemesi için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz ve Afşin Temsilcisi Av. Oğuzhan Erüstün de, stajyer avukatlara başarılar dileyerek katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

Program, stajyer avukatların eğitim süreci ve mesleki konular hakkındaki görüş ve önerilerinin dinlenmesi ile sona erdi.