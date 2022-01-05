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Spor Toto’dan mahallelere halı saha ve pota müjdesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde kentte toplam 46 sentetik saha ve 100 basket potası kazandırılacağını söyledi.

Spor Toto’dan mahallelere halı saha ve pota müjdesi
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Başkan Güngör, “Kahraman şehrimizde herkes spor yapabilsin diye halı saha ve potasız mahallemiz kalmayacak. 46 halı saha ve 100 basket potası şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Kahramanmaraş’a toplamda 46 sentetik saha ve 100 basket potası kazandırılacak. Kentin ihtiyaç tespit edilen her ilçe ve mahallesinde yapılacak çalışma kısa süre içinde başlayacak.

Başkan Güngör çalışmayla ilgili detayları, “Valimiz, Milletvekillerimiz, il başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızın katılımıyla Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’mız ile protokol imzaladık. Kahraman şehrimizde herkes spor yapabilsin diye halı saha ve potasız mahallemiz kalmayacak. Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik’e teşekkür ederiz. 46 halı saha ve 100 basket potası şehrimize hayırlı uğurlu olsun” cümleleriyle açıkladı.

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