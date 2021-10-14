Sözlerini Eyyup Ceran’ın yazdığı ‘Kara Kız’ türküsü izlenme rekoru kırdı

Sosyal medyada yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gören ‘Kara Kız’ türküsü, kısa sürede 50 binin üzerinde kişi tarafından izlendi.

600’den fazla şiiri bulunan ve 3 ayrı da kitap çalışması baskı aşamasında olan Elbistanlı işadamı ve şair-yazar Eyyup Ceran, söz yazarlığında da önemli ve özel bir çalışmaya imza attı. Ceran’ın kaleme aldığı ‘Kara Kız’ şiiri, Elbistanlı şair-yazar Celalettin Kurt tarafından bestelendi. Kara Kız’ı türkü olarak seslendiren isim ise Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı Nazlı Öksüz oldu. Beğenilen sanatçı Öksüz, seslendirdiği türküye Konya’nın Karapınar ilçesinde klip çekti. Meke Krater Gölü ile Acı Göl’ün mekan olarak kullanıldığı dinleyenlere duygu dolu anlar yaşatan klip, sosyal medya platformlarından da yayınlandı. Öksüz’ün seslendirdiği türkü kısa süre içerisinde 50 binden fazla izlenme sayısına ulaştı. Çok sayıda kişinin de beğenerek destek olduğu 3 kıtalık eserin sözleri ise şu şekilde:

Öldüm sevdiceğim senin derdinden,

Ölmeden öldürdün beni Kara Kız,

Aşık oldum sana çileyle doldum,

Ölmeden öldürdün beni Kara Kız,

Keşke görmeseydim güzelim seni,

Dertten derde attın hayırsız beni,

Saldın ateşlere yaktın şu canı,

Ölmeden öldürdün beni Kara Kız,

Sevdi gönül seni Ceren neylesin,

Bakıp hallerine neler söylesin,

Habersiz, selamsız nerde soylasın,

Ölmeden öldürdün beni Kara Kız.

Bestelenen ve dillere dolanan türküye sözleri ile can katan Elbistanlı işadamı şair-yazar Eyyup Ceran, yaptığı değerlendirmede, “Sözleri bana ait olan Kara Kız’ın türkü yolculuğu 2 ay gibi bir zaman sürdü. 600’den fazla şiirimin arasından bu şiirin bestelenmesi noktasında çalışma başlatmıştık. Kara Kız’ın bestesi kentimizin usta şair ve yazarlarından Celalettin Kurt tarafından yapıldı. Seslendirme aşamasında ise Türk Halk Müziği’nin değerli sanatçılarından Nazlı Öksüz’le yola çıkma kararı aldık. Çok güzel bir eser ortaya çıktığını düşünüyorum. İzlenme sayıları ve beğeniler de benim bu düşüncemi destekliyor. Edebiyat dünyasındaki en özel anlardan birisi oldu benim için. İlerleyen günlerde daha geniş kitlelere ulaşacağına eminim” dedi.

Klipin şuana kadar 50 binden fazla kişi tarafından izlendiğini hatırlatan Ceran, “Kara Kız, bağlamanın tellerinde adeta insanları duygu aleminde bir yolculuğa çıkarıyor. Klip yayınlanır yayınlanmaz 50 bin izlenme aldı. Beğeniler de çok fazla. Sözlerinin bana ait olduğunu öğrenen hemşerilerimiz ve sevenlerimiz de ulaşarak tebriklerini iletiyorlar. Herkese teşekkür ediyorum. Beste süreci için Celalettin Kurt ağabeyimize ve kıymetli sanatçımız Nazlı Öksüz’e şükranlarımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de yeni eserlerimin bestelenmesi ile ilgili çalışmalarıma devam edeceğim. Şuan 3 farklı kitabımla ilgili hazırlıklarımı tamamlamış bulunuyorum” ifadelerini kullandı.