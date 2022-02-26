 Son kurada hastaneye verilen kadrolar hayal kırıklığına yol açtı

Bölgenin en büyük sağlık kuruluşu olan Elbistan Devlet Hastanesi, yılda yaklaşık 1 milyon hastaya hizmet veriyor. Elbistan Devlet Hastanesi, birçok ilde bile bulunmayan Kalp Merkezi ile büyük bir kazanım elde etse de bazı önemli branşlardaki uzman hekim açığı da gözlerden kaçmıyor. 24 uzmanlık dalına sağlık hizmeti sunulan Elbistan Devlet Hastanesi’nde kadın doğum, dahiliye, göz, kulak burun ve boğaz hastalıklarındaki uzman hekim açığı nedeniyle vatandaşlar randevu bulmakta zorlanıyor. 102.dönem devlet yükümlülüğü kurasında 4 uzman hekim atansa da doktor açığıyla ilgili sıkıntının sürdüğü Elbistan Devlet Hastanesi’ne, 103.dönem devlet yükümlülüğü kurasında açılan münhal kadrolar belli oldu.

Sağlık Bakanlığı’nca 3 Mart’ta çekilecek kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne 5’i uzman olmak üzere toplam 7 doktor ataması yapılacak.

Bakanlığın internet sitesinde yayımladığı kura takvimine göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne 2 acil tıp, 1 adli tıp, 1 kadın doğum ve 1 tıbbi biyokimya uzmanı ile 2 de tabip görevlendirilecek.

Elbistan’da acil ihtiyaç duyulan kulak burun ve boğaz, göz, dahiliye gibi uzmanlık branşlarıyla ilgili beklenen atamaların bir sonraki kurada da dolup dolmayacağı bilinmezken; vatandaşlar da bu sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.