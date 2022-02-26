Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
 Son kurada hastaneye verilen kadrolar hayal kırıklığına yol açtı
 Son kurada hastaneye verilen kadrolar...
Müftü Kılınç’tan Miraç Kandili mesajı
Müftü Kılınç’tan Miraç Kandili mesajı
Valilikten ikinci el eşya ve hurda satışı için genel emir
Valilikten ikinci el eşya ve...
Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılandırması imkanı
Tarım Kredi'den üreticiye borç yapılandırması...
Hastane ihalesi iptal edildi
Hastane ihalesi iptal edildi
banner191
banner162

 Son kurada hastaneye verilen kadrolar hayal kırıklığına yol açtı

Sağlık Bakanlığı’nın 103.dönem devlet yükümlülüğü kurasında, Elbistan Devlet Hastanesi için 5’i uzman olmak üzere 7 doktor kadrosu açsa da, açık bulunan branşlara atama yapılmaması hayal kırıklığına yol açtı.

 Son kurada hastaneye verilen kadrolar hayal kırıklığına yol açtı
banner167

Bölgenin en büyük sağlık kuruluşu olan Elbistan Devlet Hastanesi, yılda yaklaşık 1 milyon hastaya hizmet veriyor. Elbistan Devlet Hastanesi, birçok ilde bile bulunmayan Kalp Merkezi ile büyük bir kazanım elde etse de bazı önemli branşlardaki uzman hekim açığı da gözlerden kaçmıyor. 24 uzmanlık dalına sağlık hizmeti sunulan Elbistan Devlet Hastanesi’nde kadın doğum, dahiliye, göz, kulak burun ve boğaz hastalıklarındaki uzman hekim açığı nedeniyle vatandaşlar randevu bulmakta zorlanıyor. 102.dönem devlet yükümlülüğü kurasında 4 uzman hekim atansa da doktor açığıyla ilgili sıkıntının sürdüğü Elbistan Devlet Hastanesi’ne, 103.dönem devlet yükümlülüğü kurasında açılan münhal kadrolar belli oldu.

Sağlık Bakanlığı’nca 3 Mart’ta çekilecek kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne 5’i uzman olmak üzere toplam 7 doktor ataması yapılacak.

Bakanlığın internet sitesinde yayımladığı kura takvimine göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne 2 acil tıp, 1 adli tıp, 1 kadın doğum ve 1 tıbbi biyokimya uzmanı ile 2 de tabip görevlendirilecek.

Elbistan’da acil ihtiyaç duyulan kulak burun ve boğaz, göz, dahiliye gibi uzmanlık branşlarıyla ilgili beklenen atamaların bir sonraki kurada da dolup dolmayacağı bilinmezken; vatandaşlar da bu sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Son Kurada Hastaneye Verilen Kadrolar Hayal Kırıklığına Yol Açtı