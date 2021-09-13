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Son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosu yaşandı  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, son 50 yılın en sıcak 6'ncı Ağustos'u kayıtlara geçerken bölgedeki en düşük sıcaklık ise Göksun’da ölçüldü.

Son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosu yaşandı  
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İklim ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, 2021 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklıklarına ilişkin analizlerin yer aldığı raporu paylaştı. 1981-2010 normalleri ile geçen yıla göre karşılaştırmaların yapıldığı bu yılın ağustos ayında, önceki aylarda olduğu gibi sıcaklıkların hem normaline hem de geçen seneye göre arttığı gözlendi.

Rapora göre, 2021 yılı Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar, yurdun batı ve güney kıyıları ile kuzey doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Uzun yıllar 24,5 derece olan ağustos ayı ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 26 derece oldu.

Ağustos ayında en düşük sıcaklık 5,2 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 47,5 dereceyle Cizre'de tespit edildi. Uzun yıllar ortalamasına göre 1,5 derece sıcaklık farkının bulunduğu 2021 yılı Ağustos ayı, son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

Elbistan ve çevresinde de kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu ağustos ayında en düşük sıcaklık 8,4 dereceyle Göksun'da ölçüldü.

Bu yılın 8 aylık dönemine bakıldığında ise Mart ayı haricindeki tüm aylarda sıcaklıklarda, hem uzun yıllar ortalamasına hem de geçen yıla göre ciddi artışlar yaşandı.

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Son 50 Yılın En Sıcak 6ncı Ağustosu Yaşandı