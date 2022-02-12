Son 15 yılın rakamlarına göre nüfus kaybı 10 bine yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Elbistan’ın nüfusu, bir önceki yıla göre 801 kişi düşerek 141 bin 977 oldu. Elbistan’da 2020 yılında 2 bin 179 doğum ve 748’de ölüm olayları yaşandığı dikkate alındığında 1431 kişi artması beklenen nüfusun düşüşü, kentin göç verdiği gerçeğini ortaya çıkardı.

TÜİK’in, son 15 yıllık nüfus istatistikinden derlenen verilere göre, Elbistan’ın 2007 yılı nüfusu 129 bin 379 olarak hesaplandı. Nüfus artış hızı, sonraki 5 yılda da sistematik olarak devam etti. Nüfusun en çok arttığı yıl ise, 2009 oldu. Elbistan’ın nüfusu, 2009 yılında 3 bin 438 kişi birden arttı. 2011’e gelindiğinde ise nüfus 10 bin kişiye yakın artarak 139 bin 46’ya yükseldi. 2012 yılından itibaren artış hızı dönem dönem yavaşlasa da 2016’ya kadar sürdü. 2016 yılında nüfus, 142 bin 783 kişi ile en yüksek rakamı gördü.

2016 yılından itibaren ise ibre tersine döndü. Nüfustaki 9 yıllık sistematik yükseliş, 2017’de son buldu. Göçe bağlı olarak gerçekleştiği yönünde hemfikir olunan düşüş, 2019 yılına kadar sürdü. 15 yıllık ortalama baz alındığında 147 binli rakamlara ulaşması gereken nüfus, 2020 yılında 1244 kişi arttı. Ancak bu artış uzun sürmedi. 1 yıl sonra yani 2021 yılında tekrar düşüş trendine girildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son 15 yıla ait verileri birlikte değerlendirildiğinde, 2007 yılından 2021 yılına kadarki nüfus artışı, 12 bin 598 kişi oldu. 2007-2017 yılı arasındaki ortalama nüfus artışı ise yıllık 1340 kişi olarak kayıtlara geçti. Kentte bu ortalama artış sürseydi, Elbistan’ın bugünkü nüfusu 141 bin 977 yerine 150 bin civarında olacaktı. 2007-2016 yılları arasında Elbistan’ın nüfusu 13 bin 404 kişi artarken, son 6 yıla göre de 806 kişi azalmış oldu.

Söz konusu veriler birlikte değerlendirildiğinde; Elbistan nüfusunun da Türkiye’deki iç göç nedenlerinde olduğu gibi başta ekonomik kaygılar nedeniyle göç ettiği sonucunu doğurdu.

İşsizlik, sanayi tesisleşmesinde yeterli hızın olmaması ve var olan tesislerin de özelleştirilmesi ile birlikte göçün artmasında tuz biber olduğunu belirten vatandaşlar, göçün diğer sebeplerini de sağlık ve eğitim ve sosyal faktörler şeklinde sıraladılar.

Vatandaşlar, Elbistan’da göçün önüne set çekmek için de başta organize sanayi bölgesi olmak üzere; tarımda sulamanın artmasına yönelik yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladılar.