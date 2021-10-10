Sokak satıcılarına operasyon: 1 şüpheli tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları operasyonda; suçüstü yakaladıkları A.E. adlı şüphelinin üst aramasında 0.23 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, şahsın ikametinde de arama yaptı. İkametteki aramada kubar esrar ve metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile kurusıkıdan dönme tabanca ele geçirildi. Ayrıca evde bulunan 3 şahıs da gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen 3 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

A.E. adlı şüpheli ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.