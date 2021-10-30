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Sokak köpekleri vatandaşları tedirgin ediyor

Elbistan’da vatandaşlar, şehir merkezi ve mahalle aralarında sürüler halinde gezen başıboş sokak köpeklerin toplanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Sokak köpekleri vatandaşları tedirgin ediyor
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Elbistan’da her geçen gün sayıları artan başıboş köpekler, vatandaşlara korkulu anlar yaşatıyor. Özellikle şehir merkezinden uzak mahallelerde sabah erken saatlerde okula giden öğrenciler, sürüler halinde dolaşan sokak köpekleriyle karşı karşıya kalıyor. Vatandaşlar, şehir merkezinde de hemen hemen her cadde ya da köşe başında duran köpekleri, biranda karşılarında gördüklerinde tedirgin olurken, çocuklar da sorun yaşıyorlar.

Bu duruma kalıcı çözüm bulunması isteyen vatandaşlar, “Biliyoruz onlar da can taşıyor ama sokakta yürürken tedirgin oluyoruz. Okullar açıldı. Çocuklarımız erken saatte okula gidiyor. Tedirginliğimiz iyice arttı. Köpeklerin saldırısına uğrayan öğrenciler olduğunu duyuyoruz. Hadi biz büyük insanlarız ya çocuklara saldırırsa ne olacak. İlgililerin bir an evvel bu konuyu çözüme kavuşturmalarını istiyoruz” şeklinde görüş belirttiler.

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Sokak Köpekleri Vatandaşları Tedirgin Ediyor