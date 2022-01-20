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Sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı

Elbistan Belediyesi, yoğun kar yağışı ve havaların soğuması ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için, ilçenin çeşitli noktalarına yem ve mama bıraktı.

Sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı
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Elbistan’da soğuk havaların etkisini göstermesi ve zaman zaman hava sıcaklığının akşam saatlerinde eksi 18’lere kadar düşmesi ile harekete geçen Elbistan Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sürdürülebilir bir doğanın sağlanması ve korunması için sokak hayvanlarına düzenli olarak yem ve mama bırakıldığını belirtti.

Başkan Mehmet Gürbüz, “Doğanın önemli unsurlarından biri de hayvanlardır. Özellikle kış gününde sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Şehrimizde son 20 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı ve hava sıcaklığının akşam saatlerinde eksi 18’lere düştüğü bu günlerde, bizlerde belediye olarak her kış mevsiminde başlattığımız yem ve mama bırakma çalışmalarımızı tekrar hayata geçirdik. Kedi evlerimizde ve hayvan barınağımızda düzenli olarak yemleme ve barınma faaliyetlerimiz devam ediyor. Sağlıklı ve küpeli olup hayvan barınağımızda tutamadığımız sokak köpekleri içinde bu uygulamayı yapıyoruz. Bu hizmetin, diğer hizmetlerden çok ayrı bir özelliği var. Asla ihmal edilmemesi gerekiyor. Çünkü bu canlılar, kendi derdini anlatamayan, Allah’ın bize emanet ettiği canlılar. Gerekli kuru mama ve yem stokumuzu tamamladık. Periyodik olarak bu çalışmamız devam edecek” dedi.

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Sokak Hayvanları Için Yem Ve Mama Bırakıldı