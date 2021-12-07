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Sokak hayvanları için yem bırakıldı

Elbistan Belediyesi, havaların soğuması ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için, ilçenin çeşitli noktalarına yem ve mama bıraktı.

Sokak hayvanları için yem bırakıldı
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Elbistan’da soğuk havaların etkisini göstermesi ve zaman zaman hava sıcaklığının akşam saatlerinde sıfırın altına düşmesi ile harekete geçen Elbistan Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sürdürülebilir bir doğanın sağlanması ve korunması için sokak hayvanlarına düzenli olarak yem ve mama bırakıldığını belirtti.

Başkan Mehmet Gürbüz, “Doğanın önemli unsurlarından biri de hayvanlardır. Özellikle kış gününde sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizlerde belediye olarak her kış mevsiminde başlattığımız yem ve mama bırakma çalışmalarımızı tekrar hayata geçirdik. Kedi evlerimizde düzenli olarak yemleme ve barınma faaliyetlerimiz devam ediyor. Sağlıklı ve küpeli olup hayvan barınağımızda tutamadığımız sokak köpekleri içinde bu uygulamayı yapıyoruz. Bu hizmetin, diğer hizmetlerden çok ayrı bir özelliği var. Asla ihmal edilmemesi gerekiyor. Çünkü bu canlılar yaşıyor kendi derdini anlatamayan, Allah’ın bize emanet ettiği canlılar. Gerekli kuru mama ve yem stokumuzu tamamladık. Periyodik olarak bu çalışmamız devam edecek” dedi.

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