Sokak hayvanları için yem bırakıldı

Kentte soğuk havaların etkisini göstermesi ile harekete geçen Ekinözü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, doğanın önemli unsurlarından birinin de hayvanlar olduğunu hatırlatarak, “Özellikle kış gününde sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizlerde belediye olarak her kış mevsiminde başlattığımız yem ve mama bırakma çalışmalarımızı tekrar hayata geçirdik. Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz, sağlıklı ve küpeli olup hayvan barınağına gönderilmeyen sokak köpekleri içinde bu uygulamayı yapıyor. Allah’ın bize emanet ettiği canlılara sahip çıkmak en büyük görevlerimizden biri. Periyodik olarak bu çalışmamız devam edecek” dedi.