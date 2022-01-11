Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Binlerce çiftçi GES projesi ile sulama ücretinin 5’te 1’ini ödeyecek
Binlerce çiftçi GES projesi ile...
Başkan Kaya: “Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın!”
Başkan Kaya: “Çiğ yemedik ki...
Sokağa bırakılan pitbull, ekipleri alarma geçirdi
Sokağa bırakılan pitbull, ekipleri alarma...
Öztunç: “Arazi toplulaştırması faydadan çok zarar getirdi”
Öztunç: “Arazi toplulaştırması faydadan çok...
Şehit teğmen Murat Alyakut son yolculuğuna uğurlandı
Şehit teğmen Murat Alyakut son...
banner191
banner162

Sokağa bırakılan pitbull, ekipleri alarma geçirdi

Elbistan’da, tehlikeli ırkların bakımına yönelik sıkı tedbir ve cezalar nedeniyle sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull cinsi köpek, ihbar üzerine polis ve zabıta ekiplerince yakalanarak barınağa teslim edildi.

Sokağa bırakılan pitbull, ekipleri alarma geçirdi
banner167

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 6 yasaklı köpek ırkının kayıt altına alınması için sahiplerine tanınan süre 14 Ocak’ta doluyor. Bu köpeklere sahip olanlar, hayvanlarını kısırlaştırdıktan sonra il ve ilçe tarım müdürlüklerine gitmesi gerekiyor. Yasa gereği, bunu yaptırmayanlara 14 bin 982 TL ceza kesilecek, köpeklere de el konulacak. Bu sürenin yaklaşması üzerine bazı kişiler, ceza yememek için köpeklerini kayıt altına almak yerine sokağa bırakıyor.

Elbistan’da yasaklı ırklar arasında yer alan pitbull cinsi bir köpeğin Kızılcaoba Mahallesi’nde dolaştığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Köpeğin bulunduğu bölgeye gelen polis ekipleri, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçti. Belediye bünyesindeki köpek toplama birimince yakalanan pitbull cinsi köpek, ilk olarak hayvan barınağına götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen köpek, Kahramanmaraş’a götürülerek barınağa teslim edildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Sokağa Bırakılan PitbullEkipleri Alarma Geçirdi