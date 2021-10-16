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Söğütlü'ye 16 bin m² kilit parke yol

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’a bağlı Söğütlü Mahallesi’nin yollarını 16 bin metrekarelik parke çalışmasıyla yeniliyor.

Söğütlü'ye 16 bin m² kilit parke yol
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan ilçesinde bir mahallenin daha ulaşım sorununu çözdü. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde bir süre önce Ambarcık adıyla bilinen Söğütlü Mahallesi’nde başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmalar kapsamında, mahalle içi yollar 16 bin metrekare kilit parke ve bordür uygulamalarıyla yenileniyor. Daha önce stabilize (toprak) olan yollarda yapılan çalışmayla mahallenin önemli bir sorunu giderildi.

Mahalle halkı ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti üzerinde Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün fotoğrafı ve teşekkür mesajı bulunan pankartla ifade etti. Söğütlü'de ikamet eden vatandaşlardan Döndü ve İsmail Yıldırım yolların yenilenmesinin toz ve topraktan kurtulmalarını sağladığını ifade ederken, Mahalle Muhtarı Mustafa Uğur ise, “Burası yaklaşık 10 bin nüfuslu bir mahalle. Bazı vatandaşlarımız yaz aylarında yurtdışından dönüş yapıyor. Yolların önceki hali toprak olduğu için ciddi bir kirlilik ve toz oluyordu. Durumu başkanımız Hayrettin Güngör’e bildirdik. Kısa süre içinde yaptılar, Allah razı olsun” diye konuştu.

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Söğütlüye 16 Bin M² Kilit Parke Yol