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Söğütlü Çayı’nda kaçak balık avına 4 bin lira ceza

Söğütlü Çayı’nda yasak olmasına rağmen ağla balık avlayan 2 şahsa yaklaşık 4 bin lira idari para cezası kesildi.

Söğütlü Çayı’nda kaçak balık avına 4 bin lira ceza
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Karahasanuşağı Karakol Komutanlığı ve Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Söğütlü Çayı’nda yasadışı balık avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, bir otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobilin bagajında balık avında kullanılan ağ ele geçirdi. Şahısların Söğütlü Çayı’ndan yakaladıkları çok sayıda irili ufaklı balığa ve avda kullanılan malzemelere el konuldu. Araçta bulunan 2 şahsa da ilgili kanun maddesinden yaklaşık 4 bin lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin bu yöndeki denetimlerinin aralıksız olarak süreceği belirtildi.

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Söğütlü Çayında Kaçak Balık Avına 4 Bin Lira Ceza