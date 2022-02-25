Söğütlü Çayı eriyen karlarla coştu

Elbistan, son yılların en yağışlı kış mevsimlerinden birini geçirdi. Özellikle yüksek kesimler, yoğun kar yağışından nasibini aldı. Bol yağış, bölgenin en önemli su kaynaklarından olan Söğütlü Çayı’na da hayat verdi. Nurhak Dağı eteklerinden doğarak geçtiği topraklara bereket getiren Söğütlü Çayı, karların erimesi ve yağmurla birlikte coştu. Çayın debisi oldukça yükselirken küçük çaplı taşkınlar yaşandı.

Yetkililer, hafta içinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek Elbistan’da, yağmurla birlikte kar erimelerinin fazlaşacağı uyarısında bulundu. Çay yatağının yakınında bulunan yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlardan, yaşanabilecek sel ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.