Soğuk havalarda araçlarınızın akülerine dikkat!

Sanayi sitesindeki oto elektrikçiler, araç sahiplerinin en çok merak ettiği kış aylarında akü bakımına ilişkin bilgiler verdiler.

Düşen hava sıcaklıklarının akü ve marş noktasında olumsuz etkileri olduğunu belirten oto elektrik ustaları, çok soğuk havalarda akünün içindeki sıvının (elektrolit) donma riskine dikkat çektiler.

‘Şarjı tam dolu bir akü eksi 70 derecede donarken tamamen boş bir akü eksi 5 derecede bile donabilir’ diyen oto elektrik ustaları, soğuk havalarda akünün şarjlı halde bulunmasın da büyük önem arz ettiğini söylediler.

Oto elektrikçiler, şu uyarılarda bulundular:

“Soğuk havalarda akünün şarjının tam olmasına dikkat etmek gerekiyor. Sıcaklığın düşmesiyle yağın vizkozitesi de değişiyor ve yağ akışkanlığını kaybediyor. Kış aylarının getirdiği soğuk havayla aracın marş akımına olan ihtiyacının artması, akü enerjisinin azalması oluyor. Araç ve akü üreticileri akü tasarımını yaparken aracın ilk marş akımındaki değerin 2 katı fazla değerindeki aküyü seçerek bu durumun önüne geçmeye çalışıyor. Araç sahiplerinin de kış aylarına girmeden akülerinin yüzde 100'e yakın seviyelerde olup olmadığını kontrol ettirmeleri gerekiyor.”