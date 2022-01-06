Şoförler Odası’nda devir teslim yapıldı

Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda olağan genel kuruldan galip çıkan Cemil Şahin, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından oda başkanlığı mazbatasını Elbistan İlçe Seçim Kurulu Müdürü Alaettin Dinçer’den aldı.

Oda başkanlığındaki görev değişiminin resmiyet kazanmasıyla birlikte de devir teslim programı düzenlendi. Başkan Cemil Şahin, yönetim kurulu ve üyeleri ile birlikte Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası’na geldi. Devir teslim öncesinde dualar ve tekbirler eşliğinde kurban kesildi. Daha sonra makamına geçen Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin, tebrikleri kabul etti.

Burada bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, seçim sürecinin geride kaldığını belirterek, “Artık odamız ve üyemiz için çalışma zamanı” dedi.

Devir teslim töreninde yer almayan eski başkan Selahattin Atalay’a, bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Cemil Şahin, “Zorlu bir seçim sürecini çok şükür kazasız ve sıkıntısız bir şekilde atlatarak bugün buraya geldik. Emeklerimizin karşılığını alarak ve değerli üyelerimizin de teveccühü ile benim için büyük anlam ifade eden bu görevi teslim alıyoruz. Biz bu makamı, bir hizmet aracı olarak göreceğimizin sözünü vermiştik. İnşallah da bundan sonra bu düsturla odamızı hep beraber yöneteceğiz. Ayrımız gayrımız yok. Bu oda hepimizin. Yeni bir anlayışın ilk adımını atmış bulunuyoruz. Üyesinin derdi ile dertlenen ve çözüm için gecesini gündüzüne katacak bir ekibimiz var. İnşallah, seçim öncesinde verdiğimiz sözleri de birer birer hayata geçireceğiz. Allah utandırmasın.

Bu süreçte bana ve ekibime destek olan, oy veren ya da vermeyen tüm üyelerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 36 yıl boyunca da bu görevi sürdüren Selahattin Atalay’a da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.