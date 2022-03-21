Sobadan zehirlenen yaşlı adam da kurtarılamadı

Elbistan’da eşiyle birlikte sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi Altay Sokak’taki tek katlı evde yaşayan 77 yaşındaki Hasan ve 81 yaşındaki Ayşe Bulut çiftinden haber alamayan yakınları, komşularına ulaşarak yaşlı çifti kontrol etmesini istemişti. Komşularının yaşlı çiftten bilgi alamaması üzerine durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirilmişti. İtfaiye yardımıyla açılan kapıdan eve giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz şekilde bulurken kocasının ise baygın halde bulmuştu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayşe Bulut’un hayatını kaybettiğini belirlerken durumu ağır olan koca Hasan Bulut ise, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaşlı adam da, doktorların tüm çabasına rağmen olaydan saatler sonra hayatını kaybetti.

Eşinin ardından hayatını kaybeden Hasan Bulut’un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga konuldu.

Yaşlı kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu.