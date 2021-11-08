SMA hastası tek torununu yaşatmak için şehir şehir geziyor

Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan 19 aylık Talha Çınar’ın sağlığına kavuşabilmesi için vakit kaybetmeden gen tedavisine başlanması gerekiyor. Tedavi için gerekli olan miktarın toplanması için kampanya yürüten dede Cevat Taztepe ve Talha Çınar’ın ailesi, şehir şehir gezerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Tek torunu olan dede Cevat Taztepe, kampanyasını duyurmak ve gerekli olan yaklaşık 18 milyon lirayı toplayabilmek için Elbistan’da stant açtı.

Torunu Talha Çınar’ın tedavisinin Dubai’de uygulanan gen terapisine bağlı olduğunu söyleyen Cevat Taztepe, “19 aylık SMA hastası bir torunum var. Torunumun tedavisi için yaklaşık 18 milyon liraya ihtiyacımız var. Valilik izinli olarak düzenlediğimiz kampanya ile bugüne kadar yaklaşık 7 milyon lira topladık. Yardımsever vatandaşlarımızdan torunum için destek istiyorum. Torunumun tedavisi için şehir şehir geziyorum. Torunum yaşasın diye şehir şehir geziyorum. Bugün torunum için Elbistan’da stant kurduk. Torunumun tedavisi için zaman gittikçe kısalıyor. Yardımsever vatandaşlarımız, Turkcell hattı olanlar TALHA yazıp 3306’a SMS atabilir. Bir SMS bedeli 10 Lira. Öte yandan alıcısı ‘Gülnisa Taztepe’ olan TR56 0006 7010 0000 0077 6442 92 IBAN hesap numarasına para yatırarak bizlere umut olabilirler” dedi.