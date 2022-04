SMA hastası Emine Asya için yardım kampanyası başlatıldı

Henüz 3 aylıkken SMA Tip-1 hastalığı teşhisi konulan Emine Asya Kaya, hastalığın etkisi ile kaslarını yavaş yavaş kaybetmeye başladı. SMA’lı Kaya, evdeki trakeostomisi ve pegi ile nefes alabiliyor, beslenebiliyor.

Kızının ölümle pençeleştiğini belirten anne Neslihan Kaya, “Emine Asya’daki sağlık sorunlarını 3 aylıkken sezdik. Birkaç hastane gezmemizin ardından çocuğuma SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Bunu kabullenmemiz zor oldu. Bir anne ve baba için çocuğunun ilacının bu kadar pahalı olması bizi çıkmazda hissettirse de asla pes etmedik. Doktorlar bize her şeyi açıkladı. Çocuğunuza dikkat edin enfeksiyon kapmasın ama bu hastalığın hiçbir anı beklediğimiz gibi gitmedi Emine Asya daha küçücük bedeni ile kocaman bir savaşın içine girdi ve enfeksiyon kaptı. Solunumu tıkandı ardından hastane süreçlerimiz başladı yoğum bakımda günlerce savaş veren Asya bebek trake ve peg açıldı. Nefes alabilmesi için birçok cihaz ve boğazındaki deliğe, mama yiyebilmesi içinde midesinde ki hortuma ihtiyacı var. Valilik izni ile başlattığımız kampanyanın bitmesi için Emine Asya’ya uzanacak yardım eline ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Baba Aziz Kaya ise, “Bebeğimizin ölmesinden çok korkuyoruz. Halkımıza güveniyoruz. Evladımızı kampanyayı tamamlayarak yaşatabileceğimize inanıyoruz. Her ihtimali göze alarak noterde bir anlaşma yaptım. Çocuğumun başına bir şey gelirse topladığımız para başka bir SMA hastası bebeğe aktarılacaktır. Her an bir sıkıntı olabilir diye uyumuyoruz ve gece gündüz başında bekliyoruz. Evladımı yaşatmak istiyorum. Evladım için her şeyi yapmaya hazırım. Emine Asya bebeğe yardım etmek isteyen hayırseverlerin Ziraat Bankası’nda benim adıma açılan TR140001000183621955945011 numaralı IBAN’a bağışlarını yapmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.