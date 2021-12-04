 SMA hastası Destan Duru’yu yaşatmak için seferber oldular  

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası 19 aylık Destan Duru Evren’in yurt dışındaki tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Aile fertleri, “Destan Duru Evren Yaşasın” başlığı ile başlatılan kampanya kapsamında sosyal medya ve basın aracılığı ile hayırseverler ile vatandaşlardan destek talebinde bulundu.

Destan Duru’nun ailesinin, “Umudumuzu kaybetmek istemiyoruz’ şeklindeki çağrısını duyan Elbistan Şehit İsrafil Kargı İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, kendi aralarında bir yardım kampanyası başlattı. ‘Destan Duru yaşasın’ diyen öğrenciler, harçlıklarıyla kampanyaya destek oldu. Öğretmenler de örnek davranış sergileyen kocaman yürekli öğrencilerini yalnız bırakmayarak kampanyaya katkı sundu. Kampanya sonunda toplanan 8 bin 20 lira, Destan Duru için açılan banka hesabına yatırıldı.

Bağışları ile Destan Duru’ya umut olmak istediklerini belirten öğrenciler; “Destan Duru’nun iyileştiğini ve bizler gibi okula gittiğini görmek istiyoruz. Harçlıklarımızla onun sağlığına kavuşması için gerekli olan tedavisine destek vermek istedik. Öğretmenlerimiz de bizleri yalnız bırakmadı. İnşallah hayata tutunmasına vesile olur. Destan Duru’nun kısa zamanda iyileşmesi için dua ediyoruz” şeklinde konuştular.