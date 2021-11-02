Şırnak Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Gazi Veli Dal, Şırnak’ta görev yaparken teröristlerin döşediği mayına basarak yaralanmıştı. Görme yetisini kaybeden Dal, bir süre önce lenf kanserine yakalandı. Dal, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Şırnak gazisi Dal için askeri cenaze töreni düzenlendi.

Dal’ın cenazesi, Afşin Eshab-ı Kehf Cami’inde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Koyuntaş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Dal’ın ailesi ve yakınları ile Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz askeri erkân, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.