Şirinler Çocuk Kuaförü törenle hizmete açıldı

Sefa Gross merkez mağazası 2. katında hizmet vermeye başlayan işyerinin açılış kurdelesini Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve işletme sahipleri Cüneyt Türk ve Halide Boynueğri birlikte kestiler.

Salon tasarımından, kullanılan araç gereçlere varıncaya kadar her şeyin çocuklara özel tasarlandığı Şirinler Çocuk Kuaförü’nde erkek ve kız çocuklarına özel saç kesimi, saç şekillendirme, geçici ve kalıcı saç renklendirme, renkli çıt çıt saçlar ve saç bakımı için saç maskesi hizmeti ile çocukların saç kesim korkuları eğlenceye dönüşüyor.

Koltukları hareket edebilir oyuncak arabalardan oluşan işyerinde, duvarları da çizgi film karakteriyle süsleyen işletme sahipleri Cüneyt Türk ve Halide Boynueğri, mini çocuk oyun alanı ile de küçükleri tıraş ederken aynı zamanda da eğlenceli vakit geçirmelerini de sağlıyor.

Türk ve Boynueğri, “Elbistan’da ilk olan çocuk kuaförümüzde çocukları tıraş ederken, aynı zamanda onları eğlendiriyoruz. Çocuklar için birçok ayrıntıyı düşündük. Aileler de bu durumdan büyük keyif alıyor. Çocuklar tıraş olurken oynuyor ve eğleniyorlar. En büyük mutluluğumuz, çocukların kuaföre gitmesini artık kabus olmaktan çıkarmış olmamız. Bizim için zor bir iş olsa da çocukların tıraş olurken eğlenmelerini görmekten keyif alıyoruz” dediler.

Şirinler Çocuk Kuaförü’nde çocuklarla birlikte ebeveynlerinde aynı anda hizmet alabildiklerini belirten Türk ve Boynueğri, ebeveynler için de saç kesimi, saç şekillendirme, profesyonel cilt bakımı, altın oran tekniği ilekaş alımı, saçkıran tedavisi, ombre, röfle hizmeti verdiklerini söylediler.