Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nda final heyecanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri” etkinliklerinde geri sayım başladı. Etkinlikler kapsamında 15 ülkeden yazar ve şairin katılımıyla 5 gün boyunca düzenlenecek 100’e yakın etkinliğin yanı sıra 14 farklı yarışmada da ödüller sahibiyle buluşacak. Kısa film, müzik, resim, şiir okuma ve yazma, deneme ve mektup gibi pek çok branşta düzenlenen yarışmaların finallerinde adaylar kıyasıya rekabet ediyor. Etkinliklerden, “Aşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması” final programında dereceye giren katılımcılar jüri üyeleri tarafından belirlenecek.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak programda, finalistler Hatice Gökçeli, Hande Akpınar Alicem Atmaca, Gizem Ergün, Fatih Furkan Pehlivan, Süleyman Güçlü, Ali Çorukcu, Gamze Keklicek, Arzu Gemli Nedirli ve Buğrahan Sezen performanslarını sergileyecek.