Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nda final heyecanı

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması” final programına katıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri yarışmalarının son finali olan programda sanatçılar en iyi performanslarını sergileyerek jüriyi etkilemeye çalıştı. Sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda Başkan Güngör, “Bu yarışmayı sadece şehrimizin değil Anadolu’nun en büyük halk ozanlarından Âşık Mahzuni Şerif adına düzenledik. Her sanatçımız son derece güzel bir performans sergiledi. Ben dereceye giren ve katılan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. 2. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenleyeceğimiz ödül törenine de bütün hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.

Ankara ve Kayseri dâhil yurdun farklı bölgelerinden yarışmaya katılan sanatçılar, söyledikleri türkülerle dakikalar süren alkış aldı. Yarışmacılar Hatice Gökçeli, Hande Akpınar, Alicem Atmaca, Gizem Ergün, Fatih Furkan Pehlivan, Süleyman Güçlü, Ali Çorukçu, Gamze Keklicek, Arzu Gemli Nedirli ve Buğrahan Sezen’in katıldığı programda, performansları değerlendiren jüriler de zorlu bir değerlendirme yaparak dereceye giren adayları belirledi.

Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği Türk Halk Müziğinin usta ismi Âşık Mahzuni Şerif’in birbirinden özel türkülerinin seslendirildiği programda “Boşumuş” türküsüyle Hatice Gökçeli birinci seçildi. Dereceye giren adaylardan Ali Çorukçu ikinci olurken, Süleyman Güçlü ise üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı. Düzenlenen final programında mansiyon ödülü ise yarışmaya Ankara’dan katılan Alicem Atmaca’nın oldu.