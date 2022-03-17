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Şiir ve kompozisyon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç tarafından verildi.

Şiir ve kompozisyon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
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Diyanet İşleri Başkanlığı, liseler arasında ‘Milli Mücadele’ ve ‘Çanakkale Ruhu’ ana başlıklarında şiir ve kompozisyon yarışması düzenledi.

Elbistan’daki okullardan yarışmaya katılan öğrenciler, ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" etkinlikleri kapsamında devletin bekası, milletin huzuru için iman dolu göğüsleriyle Çanakkale'yi geçilmez kılan şehitlerimiz ve İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u anlatmak için şiir ve kompozisyon kaleme aldı. Eserler, Elbistan Müftülüğü’nde kurulan komisyon tarafından değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler belli oldu.

Değerlendirme sonucunda; kompozisyon dalında Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Azra Yılmaz birinciliği kazandı. Aynı okuldan Hatice Erva Boz ile Menekşe Kocataş da ikinci ve üçüncülük elde etti.

Şiir dalında ise, Elbistan Anadolu Lisesi öğrencisi Mücahit Taha Dut birinci oldu. Elbistan Fen Lisesi öğrencisi Betül Dernek ikinci olurken; Elbistan Anadolu Lisesi öğrencisi Sahra Şahin de üçüncülüğü kazandı.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Her iki yarışmanın da, ilçemizdeki birinci, ikinci ve üçüncüleri müftülüğümüzce kurulan değerlendirme komisyonu marifetiyle belirlendi. Bu süreçte öğrencilerimizin duygularını ve düşüncelerini yansıtan cümlelerin hepsi de birbirinden güzel ve etkileyiciydi. Birinciyi seçmekte oldukça zorlandığımızı söyleyebilirim. Dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum. Bugün de para ödüllerini kendilerine takdim ettik. Güle güle harcasınlar” şeklinde konuştu.

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Şiir Ve Kompozisyon Yarışmasında ödüller Sahiplerini Buldu