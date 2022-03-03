Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
ETSO, iş dünyası ile destek veren devlet kurumlarını bir araya getirdi
ETSO, iş dünyası ile destek...
Uyuşturucu satıcısı kadın şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu satıcısı kadın şüpheli tutuklandı
Perdeciyi tüfekle ağır yaralayan sanığa 14 yıl hapis
Perdeciyi tüfekle ağır yaralayan sanığa...
Yağış ve kar suları dereyi taşırdı, evler su altına kaldı
Yağış ve kar suları dereyi...
Kaymakam Demir’den ‘TURKOVAC’ çağrısı
Kaymakam Demir’den ‘TURKOVAC’ çağrısı
banner191
banner162

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Elbistan’da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına, birçok ev ve işyerinin çatısını uçurup tabelalarla ağaçları yerinden söktü.

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
banner167

Elbistan genelinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Şiddetli rüzgar, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde bir eczanelerin de bulunduğu bir binanın çatısını uçurdu. Yine aynı mahallede bir ev ile Güvercinlik Mahallesi’nde de bir evin çatısı, fırtınaya dayanamayarak uçtu. Kopan çatı parçaları, rüzgar tarafından metrelerce taşındıktan sonra diğer evlerin bahçelerine düştü. Şiddetli rüzgar, ilçe merkezinde de işyerlerinin tabelalarına zarar verdi. Rüzgarın devirdiği ağaçlar ve kırılan dal parçaları da etrafa saçıldı. Yaşanan olumsuzluklarda büyük şans eseri, ölen ya da yaralanan olmadı.

Karaelbistan Mahallesi’nde uçan çatı tonlarca parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulan adlı vatandaş ise olay anı şu şekilde anlattı, “Kalorifer dairesinden çıktım. Kömürü çıkardım evime geçerken çatı bir anda koptu. Eve kaçtım. Canımı zor kurtardım” dedi.

Çatının büyük bir gürültü ile uçtuğunu belirten komşu ev sahibi ise, “Burada bir can gitse ne olacaktı. Sabah saat 7’de uçtu. Hiç kimsenin evine bir şey olmadı. İçinde 2 tane can vardı Allah’tan onlara bir şey olmadı. Bina daha yeni yapıldı. Çatıda yapım hatası var diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Şiddetli Rüzgar çatıları Uçurdu