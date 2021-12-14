Şiddetli kuraklık Elbistan’ın yakasını bırakmıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı kuraklık durumunu gösteren haritaya göre, Elbistan şiddetli kurak bir yılı geride bıraktı.

Elbistan’da, yağışlarda normaline göre yüzde 31, 2020 yılı Kasım ayı yağışlarına göre yüzde 25 azalma gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklık ve yağış raporlarının ardından meteorolojik kuraklık ölçümlerinin yapıldığı haritaları da yayımladı. Standart Yağış İndeksi (SPI - Standardized Precipitation Index) ve Normalin Yüzdesi Metoduna (PNI - Percent of Normal Index) şeklinde iki farklı metotla hazırlanan meteorolojik kuraklık haritalarında Elbistan, şiddetli kuraklığın yaşandığı bölgelerden biri oldu.

Aralık 2020-Kasım 2021 dönemini kapsayan kuraklık haritasında da, Kasım 2021 döneminde ve Mart 2021-Kasım 2021 döneminde de şiddetli kuraklıktan kurtulamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elbistan’ın yaşadığı şiddetli kuraklıkla ilgili olarak ‘acil durum’ uyarısını yaptı.

Sıcaklıkların giderek arttığı, yağışların da azaldığı bu süreçte meteorolojik kuraklık boyutları da hızla yükseliyor. Yağışların azalması, kuraklık tehlikesini gün yüzüne çıkarıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye geneli Kasım ayı yağışları normalinin altında, geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Yağışlar normaline göre yüzde 21 azalırken, geçen yıl Kasım ayı yağışlarına göre yüzde 32 artış gösterdi. En fazla azalmanın gerçekleştiği bölge yüzde 65 azalma ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Elbistan’da yüzde 50-60 arasında kayıp yaşanmıştı

Elbistan’da geçen dönemde yetersiz yağışın, kıraç arazide ekim yapan birçok çiftçiyi mağdur ettiği biliniyor. Ciddi verim kayıpları yaşanmasına neden olan kuraklık sonrası ilçe hasar tespit komisyonu tarafından tutulan raporlarda yüzde 50-60 arasında bir zarar tespit edilmişti. Bu oran dikkate alındığında, ilçedeki kuraklık mağduru çiftçilerin dekara 50 lira destek alması bekleniyor.