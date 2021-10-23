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Sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar düşecek

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek olan Elbistan’da gece sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düşecek.

Sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar düşecek
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Hava sıcaklığındaki düşüş, yurdun büyük bölümünde hissedilmeye başladı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte güney bölgeler dışında sıcaklık mevsim normallerinin altına inecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Elbistan’da ise pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların 6 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Salı günü ise gece sıcaklıklarında eksi derecelerin görülmesi bekleniyor. Tahminlere göre, en düşük gece sıcaklığı eksi 5 derece olacak. Gündüz sıcaklıkları da 14 dereceye kadar düşecek. Elbistan’da yeni hafta boyunca herhangi bir yağış da beklenmiyor.

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