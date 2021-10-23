Sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar düşecek

Hava sıcaklığındaki düşüş, yurdun büyük bölümünde hissedilmeye başladı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte güney bölgeler dışında sıcaklık mevsim normallerinin altına inecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Elbistan’da ise pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların 6 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Salı günü ise gece sıcaklıklarında eksi derecelerin görülmesi bekleniyor. Tahminlere göre, en düşük gece sıcaklığı eksi 5 derece olacak. Gündüz sıcaklıkları da 14 dereceye kadar düşecek. Elbistan’da yeni hafta boyunca herhangi bir yağış da beklenmiyor.