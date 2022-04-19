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SİBERAY’dan 'HGS' dolandırıcılarına karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşları ve araç sahiplerini "HGS işlemleri" görünümüyle iletilen sahte linklerle dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

SİBERAY’dan 'HGS' dolandırıcılarına karşı uyarı
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SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan uyarı paylaşımında, “HGS işlemleri' görünümüyle iletilen sahte linklere dikkat! HGS alım, dolum ve kontrol işlemlerinizi çevrim içi olarak gerçekleştirmek için e-Devlet kapısını, PTT'ye ait kurumsal mecraları veya mobil bankacılık sistemlerini kullanın. Çeşitli iletişim kanalları kullanılarak gönderilen mesajlarda yer alan sahte linkler yardımıyla HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) kontrol ve yükleme işlemleri yapılabileceğini iddia eden mesajlara itibar etmeyin” denildi.

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SİBERAYdan HGS Dolandırıcılarına Karşı Uyarı