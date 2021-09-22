SGK İl Müdürü Akbalaban’dan yapılandırmada son gün uyarısı

Akbalaban, “Sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları 30 Eylül 2021 tarihine kadar, 4/B (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklarını e-Devlet üzerinden veya bağlı olduğu SGIM/SGM'ye 01/07/2021-01/11/2021 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir” dedi.

SGK Kahramanmaraş il Müdürü Harun Akbalaban, şu bilgileri aktardı:

“Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşlarımızın borçları silinecek ve primler devlet tarafından ödenecektir. GSS borçlarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar anapara borcun tamamının ödenmesi halinde ise bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir.”

7326 sayılı Kanun ile SGK alacaklarının tamamının gecikme zammı ve gecikme faizleri silindiğini belirten il Müdürü Akbalaban, "Bunun yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleriyle güncellenen tutarlar ödenecek olup bu ödenecek tutarın peşin ödenmesi halinde ise Yİ-UFE'nin yüzde 90’ı, iki taksit ödenmesi halinde ise yüzde 50’si silinecektir. İdari para cezalarımızın borç aslının yüzde 50'si silinecektir. Bu kalan tutarlar YI-UFE ile güncellenecektir" dedi.

Borçların peşin ödenmesi dışında ayrıca taksitler halinde ödenebileceğini de belirten Akbalaban, işveren ve sigortalılarımız borçlarını ikişer aylık dönemler halinde, ilgili borcun kanunda belirtilen katsayı ile çarpılması sonucunda bulunan tutarı 6, 9, 12 veya 18 taksit ile ödeyebilirler” diye konuştu.

Akbalaban, “7326 sayılı Kanun kapsamında borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecek durumdaki sigortalılar için Kamu Bankaları ile protokol imzalandı. Bu protokole göre sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 1 Kasım tarihine kadar kredi kullanma imkânı sunmaktadır. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecektir. Borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecek. Vatandaşlar bu kaçırılmayacak bir fırsattır. Kanun ile getirilen avantajlardan faydalanmak isteyen tüm sigortalı ve işverenlerin 30 Eylül 2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini ise 30 Kasım 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir” bilgilerini aktardı.