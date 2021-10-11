Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türk eebiyatının önemli ismi Sezai Karakoç ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş ve Meclis Üyesi Hanifi Toptaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette Sezai Karakoç’a ‘Fahri Hemşerilik Beratı’ takdim edildi. Pandemi dolayısıyla buluşmanın yeni gerçekleştirebildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çocukluğunun bir kısmını şehrimizde geçiren Sezai Karakoç Üstadımız, Türk edebiyatının ve düşüncesinin kurucu isimlerinden biridir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2020 Ekim Ayı Toplantısı’nda oy birliği ile zatıâlinize fahri hemşerilik beratı verdi. Kabul buyurdunuz, çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraşlılar sizi hemşeri olarak görüyor ve sizlere hususi muhabbet besliyor” diye konuştu.

Fahri hemşerilik beratı takdiminden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Sezai Karakoç ise, “Kahramanmaraş sadece ortaokulu okuduğum yer değildir. Benimle beraber yanımda, içimde, hareketlerimde devam etmektedir. Hemşerilik bunun bir nevi belgesi olmuştur. Biz Maraşlıyız. Maraş’ın şöyle bir özelliği vardır, Kurtuluş Hareketi Cuma namazı ile başlamıştır. İmam, siz bağımsız olmadıkça kıldığınız namaz kabul olmaz demiştir. Ve kaledeki düşman bayrağı indirilip Cuma namazı kılınmıştır. Bunun manası şudur; her insan önce hür ve bağımsız olmalıdır. Hür ve bağımsız olmayan insan, insanlığını yaşayamaz. Hür ve bağımsız olduktan sonra başkalarını da kurtaracaksın. Maraşlılar da nitekim kendini kurtardıktan sonra Gaziantep’e gitmiştir. Antep, Urfa ve Mardin kurtulduktan sonra da Türkiye kurtulmuştur. Türkiye’nin kurtuluşu Müslümanların da kurtuluşunu çağrıştırır” dedi.

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun dünyaya örnek bir hareket olduğunu da vurgulayan Karakoç, “Maraş kurtuluş hareketinin manası, önce kendini kurtaracaksın sonra başkalarını, sonra da bütün Müslümanları. Her Müslüman bir Müslüman’ın kurtuluşunu düşünecek ondan sonra da insanlığın kurtuluşunu düşünecek. Maraş’ın kurtuluş hareketinin anlamı budur. Bizim de Maraş’ta olduğumuz dönemde kutlamalar devam ediyordu, hala sürüyor. Kurtuluşu, ideolojimizin bir hareketi olarak gözlemliyorduk. Maraş’ın kurtuluşu Müslümanlar için çok iyi bir örnektir ve kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Bu bakımdan bana verilen hemşerilik beratını teşekkürle kabul ediyor ve teşekkürle karşılıyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne ve hemşerilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yazar Sezai Karakoç’a eğitim aldıkları dönemde ‘Kara Lise’ olarak bilinen şimdi ise Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak faaliyet gösteren okulun resmini ve Fahri Hemşerilik Beratı’nı takdim etti.